Стали известны подробности столкновения трех автомобилей под Петрозаводском (ФОТО)

В Госавтоинспекции сообщили подробности аварии с участием фуры и двух легковушек возле станции Шуйская.

Напомним, информация о столкновении фуры и двух легковых автомобилей на трассе «Кола» появилась вчера, 1 сентября.

По информации ГИБДД, авария произошла в Прионежском районе в 8.15 утра 1 сентября. На 442 километре федеральной трассы «Кола» 71-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлический отбойник. После этого его машину отбросило на полосу встречного направления, где она столкнулась сначала с грузовиком DAF, а затем с автомобилем Renault Logan.

В результате аварии был травмирован водитель Renault Duster, автомобили получили механические повреждения. Автоинспекторы проводят проверку обстоятельств ДТП.