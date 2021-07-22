Стали известны подробности страшного ДТП с мотоциклистом на проспекте в Петрозаводске

Водитель-пенсионер стал виновником ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Напомним, ДТП произошло в минувший вторник, 27, июля в 15:14. На Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, его водитель успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 68-летний водитель автомобиля Mazda при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении двигающемуся в прямом направлении мотоциклу Honda, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП 37-летний водитель мотоцикла получил травмы.

По информации Госавтоинспекции Карелии, при аналогичной дорожной ситуации произошло ДТП в Кондопоге. Во вторник в 21:40 вечера на пересечении улиц Советов и Комсомольской 34-летний водитель автомобиля Toyota Avensis при выполнении поворота налево не уступил дорогу имеющему преимущество проезда автомобилю «ВАЗ-210740». Произошло столкновение. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир иномарки.