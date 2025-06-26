Стали известны подробности страшного ДТП в Пряжинском районе Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Водитель автомобиля, вылетевшего на встречную полосу, погиб на месте.

Подробности смертельного ДТП, произошедшего сегодня, 4 июля, в Пряжинском районе Карелии, сообщили в Госавтоинспекции республики

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной машиной Skoda Octavia.

Водитель Volkswagen Polo погиб на месте. Водител и пассажир в Skoda Octavia пострадали, помощь им оказывали медики.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящее время на трассе организовано реверсивное движение.

Напомним, журналист «Столицы на Онего» запечатлел последствия страшной аварии, произошедшей возле поселка Матросы на 406 километре трассы «Кола» сегодня около 19:25 вечера.