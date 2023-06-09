Стали известны подробности страшного пожара на севере Карелии, в котором погибли два человека (ФОТО)

Пожарные Лоухского района подробно рассказали о трагедии в поселке Кестеньга.

В паблике «ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району» сообщили подробности трагического пожара в Кестеньге. Выяснилось, что в сгоревшем деревянном доме на две квартиры погибли мать и сын.



«Ранее были конфликтные ситуации, незначительные происшествия», - рассказали в паблике.



Пожар произошел 10 июня, в 22:44. Спасатели проливали и разбирали завалы до пяти часов утра.















Напомним, сгорел жилой дом на улице Азарова. Спасатели на пепелище нашли тела женщины 1939 года рождения и мужчины 1964 года рождения.



По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



Следком Карелии проводит ведомственную проверку. Ее контролирует прокуратура республики.





