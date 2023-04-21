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Стали известны подробности страшного пожара в Медвежьегорском районе Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:05, 21 Июня 2023
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

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Огонь захватил два жилых дома и хозпостройки, другие дома пожарным удалось отстоять.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали подробности пожара в Медвежьегорске, случившегося вечером 20 июня.

Сообщение о пожаре поступило в ЕДДС района в 17.40. Изначально загорелась одна из хозпостроек на улице Артемьева, огонь с которой перекинулся на жилой дом.

На место прибыли пожарные расчеты — все силы района, 20 человек на 3 автоцистернах, а также пожарный поезд. Огонь в это время уже бушевал в 8-квартирном доме 1956 года постройки — он в итоге сгорел полностью. Пожар перекинулся было на соседний дом — также деревянный, двухэтажный 8-квартирный, по улице Артемьева, но он оказался лишь поврежден, благодаря усилиям огнеборцев. Другие дома пожарным удалось отстоять.

В 19:00 пожар локализовали, затем пожарные проливали дымящиеся постройки. Погибших и пострадавших не было.

Кроме того, прионежская сетевая компания сообщила, что пострадало 2 подстанции. Под отключение электроснабжения попали 3 дома.

Всего в двух деревянных домах проживало 28 человек — все они расселены в пункты временного размещения, в том числе в гостинице, обеспечены горячим питанием.

Напомним, о страшном пожаре написал глава администрации района Максим Антипов. После локализации огня было проведено срочное совещание, жильцов стали расселять в гостиницу, в Медвежьегорске был объявлен режим повышенной готовности.

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