Стали известны подробности страшной аварии на трассе в Карелии

В полиции опубликовали фото ДТП в Пряжинском районе, где погибли двое человек.
В полиции Карелии опубликовали подробности страшного ДТП, произошедшего сегождня в 15.29 в Пряжинском районе республики, на 364 километре федеральной трассы «Кола».
По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda при обгоне грузовика совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался навстречу.
В иномарке ехали жители Москвы. Женщина водитель 1975 года рождения и 11-летняя девочка были госпитализированы, мужчина, пассажир машины, не пострадал. В отечественном автомобиле ехали жители Олонецкого района Карелии, за рулем был мужчина 1991 года рождения, пассажир — его старший родственник. Они погибли.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН сообщили о страшной аварии в Пряжинском районе.