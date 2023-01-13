Стали известны подробности страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО)

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о смертельном ДТП на Ключевой.
Как сообщили в ГИБДД столицы Карелии, смертельная авария на Вознесенском шоссе произошла 16 января в 23.15 вечера, в районе дома № 18.
Водитель автомобиля Citroën C-Elysee допустил занос и совершил столкновение со встречной машиной Skoda Octavia. В результате погибли 47–летний водитель Citroën и его 32–летний пассажир.
Травмированы оказались 35–летний водитель и 26–летняя пассажирка автомобиля Skoda. Годовалый ребенок, бывший с ними в машине, почти не пострадал. Ему оказали разовую медицинскую помощь.
Напомним, о страшной аварии ранее сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Двое человек, травмированных в аварии. Поступили в БСМП Петрозаводска.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание