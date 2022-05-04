Стали известны подробности страшной смерти рабочего на ферме в Карелии

Прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту гибели подсобного рабочего в совхозе «Аграрный».

Прокуратура организовала комплексную проверку исполнения законодательства об охране труда в отношении ООО «Совхоз Аграрный» в связи с гибелью подсобного рабочего.

Ранее Следком Карелии сообщал, трагический случай произошел 3 мая в подсобном помещении предприятия, занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота в Олонецком районе.

По информации прокуратуры Карелии, предварительно установлено, что с 14.00 до 15.00 3 мая работник ООО «Совхоз Аграрный», 1977 года рождения, находясь на скотном дворе, упал в помещение редукторной на работающий шнековый механизм. В результате подсобный рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте.

По результатам проверки прокуратурой района будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при производстве работ на предприятии.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту получения рабочим смертельной травмы на сельхозпредприятии.