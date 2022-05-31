Стали известны подробности трагедии с жителем Петрозаводска, попавшим под поезд в Ленобласти

Сотрудниками транспортной полиции проводят проверка по факту травмирования петрозаводчанина в Ленинградской области.

Напомним, в региональную аварийно-спасательную службу, сообщение о том, что на перегоне Павловск-Новолисино у железнодорожной станции в Тосненском районе электричка сбила мужчину, поступило около двух часов ночи 5 июня. Пострадавшего эвакуировали спасатели города Тосно и передали медикам.

Как рассказала в транспортной полиции Ленобласти, установлено, что мужчина вышел не на своей железнодорожной станции. Дожидаться следующей электрички он не стал и отправился в пункт назначения пешком по железнодорожному полотну.

На криволинейном участке пути, из-за ограниченной видимости в ночное время, машинист грузового электропоезда с трудом разглядел слабый силуэт человека, идущего по путям. Он применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Пострадавшим оказался 41-летний житель города Петрозаводска. Мужчина был госпитализирован.