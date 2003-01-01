Стали известны подробности трагической гибели матери двоих детей в Кондопоге

В Кондопоге в минувшее воскресенье погибла мать двоих детей.

Местная жительница выпала из окна многоэтажного дома и в результате падения получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом мы писали ранее.

Информацию о смерти женщины «Столице на Онего» подтвердили в Следкоме Карелии. По факту происшествия проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно, криминальной составляющей здесь нет.

Как стало известно нашему изданию от источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел 25 января утром. Женщина 1981-го года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на проспекте Калинина. Горожанка проживала в этой квартире вместе с семьей — мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Ранее мы писали, что пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской больнице.