Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске

В карельской столице столкнулись два автомобиля, водители получили травмы.

В Петрозаводске на улице Муезерской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два водителя. Авария случилась 12 октября около 11:20 утра в районе дома № 4. Об этом мы писали ранее. В ГАИ сообщили подробности дорожного инцидента.

По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault. Оба водителя получили телесные повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

