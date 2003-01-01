Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

В аварии на трассе «Кола» пострадал молодой водитель.

Утром в субботу, 20 декабря, под Петрозаводском произошло серьезное ДТП. По уточненным данным, столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом происшествии мы писали ранее. Сегодня появился официальный комментарий ГАИ, стали известны новые подробности случившегося.

Авария случилась в 07:45 на подъезде к поселку Новая Вилга в Прионежском районе. Предварительно, водитель фургона Peugeot Boxer, двигаясь по автодороге от федеральной трассы Р-21 «Кола» в сторону Петрозаводска, не выдержал безопасный боковой интервал.

В результате фургон столкнулся со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ, после чего съехал в левый кювет по ходу своего движения. В аварии получил травмы 23-летний водитель фургона. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее очевидцы рассказали, как выглядело место ДТП и поделились фото и видео.