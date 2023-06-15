Стали известны подробности жесткой аварии на набережной в Петрозаводске (ФОТО)

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали об аварии на набережной Варкауса.

Жесткое ДТП произошло 15 июня в 20.58 в районе дома № 2 по набережной Варкауса в Петрозаводске. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.

Автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился 24-летний водитель, врезался в стоявший автомобиль ГАЗ.

Травмы в аварии получили водитель легковушки, а также его 20-летний пассажир. Им обоим назначено лечение.

Напомним, ранее в сети появились фото аварии - отечественный автомобиль смяло после жесткого столкновения в Петрозаводске.