Стали известны подробности жесткой аварии на набережной в Петрозаводске (ФОТО)

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали об аварии на набережной Варкауса.
Жесткое ДТП произошло 15 июня в 20.58 в районе дома № 2 по набережной Варкауса в Петрозаводске. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.
Автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился 24-летний водитель, врезался в стоявший автомобиль ГАЗ.
Травмы в аварии получили водитель легковушки, а также его 20-летний пассажир. Им обоим назначено лечение.
Напомним, ранее в сети появились фото аварии - отечественный автомобиль смяло после жесткого столкновения в Петрозаводске.
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