Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Суоярви

Легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Под Суоярви автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 19 августа утром на 74 километре дороги Суоярви — Юстозеро — Медвежьегорск, недалеко от поселка Поросозеро, об этом мы писали ранее.

В ГАИ Карелии рассказали подробности случившегося. Водитель Hyundai Creta не справился с управлением на сложном участке дороги. Машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

Водитель, 69-летний житель Ленинградской области, получил травмы. Его доставили в больницу. Пассажир автомобиля не пострадал.

Госавтоинспекция начала проверку по факту аварии.