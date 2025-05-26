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Стали известны подробности жёсткой аварии в городе Сортавала в Карелии

Новости. Дорожная хроника
17:40, 02 Июня 2025
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Из-за аварии в центре города оказалась частично закрыта трасса

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности громкого ДТП в центре города Сортавала, где водитель иномарки протаранил три легковых автомобиля. 

Авария случилась в самом центре города, около моста через Ладогу, на перекрестке улиц Карельская и Ленина -  263 километре трассы А-121 «Сортавала» сегодня, 2 июня, около 14.50 дня.

В ГАИ уточнили, что аварию устроил 33-летний водитель автомобиля Mercedes. Иномарка под его управлением протаранила автомобили Haval, Hyundai и Geele.

Пострадали женщина за рулём Hyundai и несовершеннолетняя девочка-пассажир в этой же машине. Они были госпитализированы. 

У водителя Mercedes нашли целый ряд нарушений. Он управлял незарегистрированным автомобилем, не остановился по требованию инспектора ДПС, отказался от медосвидетельствования на алкоголь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее о жёстком ДТП в центре города сообщил глава Сортавальского округа. Также появилось видео аварии.

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