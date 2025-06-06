Стали известны подробности жесткой аварии в центре Петрозаводска

В ГАИ рассказали, кто был за рулем вылетевшей на перекресток отечественной машины.

Подробности аварии, произошедшей сегодня, 17 июня, в центре Петрозаводска, рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.

По предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-2107, двигавшегося по улице Красная, нваходился 27-летний водитель. На перекрестке отечественная легковушка столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял петрозаводчанин 1962 года рождения.

От удара ВАЗ отбросило на женщину-пешехода на улице Красная. Пострадавшую госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что, судя по видео и фото, пострадали в общей сложности четыре автомобиля, включая два припаркованных, в которых влетел ВАЗ.

Жесткое ДТП произошло на перекрестке улиц Красная и Антикайнена в 15.36. Автомобиль, врезавшись в другую машину, отлетел на женщину-пешехода. В Минздраве уточнили, что пострадавшая была госпитализирована.