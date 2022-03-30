Стали известны подробности жуткой аварии с мотоциклистом в Петрозаводске (ФОТО)

В Госавтоинспекции рассказали об аварии с участием мотоциклиста, произошедшей 29 апреля в Петрозаводске.

Напомним, жуткая авария произошла 29 апреля в 18.16 на пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы в Петрозаводске. После столкновения на перекрестке мотоциклист оказался на крыше автомобиля, затем упал на землю.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не предоставил преимущества мотоциклу Honda.

В результате аварии 25-летний мотоциклист был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее также 29 апреля в Кеми водитель отечественного автомобиля сбил пенсионерку.