Стали известны причины пожара в рейсовом автобусе, сгоревшем дотла у вокзала в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков обнародовал результаты экспертизы СМС по автобусу, сгоревшему у вокзала Петрозаводска.

Руководитель республики сообщил на своей странице в соцсети о результатах экспертизы МЧС по автобусу МАЗ, который загорелся 14 января на площади Гагарина.

«Установлено, что это было самопроизвольное возгорание электропроводки. Автобус находился на отстое и ожидал отправки на маршрут, пассажиров и водителя в нем в тот момент не было. Сейчас готовим претензию производителю. Если он откажется ее удовлетворить — обратимся в суд. Практика есть: подобные случаи были в Санкт-Петербурге и на Урале», — пишет Артур Парфенчиков.

Главы республики напомнил, что порядок в сфере общественного транспорта региональные власти начали наводить еще два года назад с обновления автопарка госпредприятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис». Сейчас закупили еще 12 новых комфортабельных автобусов большой и средней вместимости. Все машины прибыли в Петрозаводск и в ближайшее время выйдут на пригородные и междугородние маршруты.

Ранее для работы на внутримуниципальных маршрутах в районах были приобретены 28 новых автобусов. А в этом году власти Карелии направят почти 300 млн на покупку троллейбусов для Петрозаводска.

Напомним, 14 января вечером на площади Гагарина, возле здания железнодорожного вокзала Петрозаводска загорелся автобус. Огонь охватил весь салон автобуса.