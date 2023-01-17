Стали известны причины отключения в Сочельник электроэнергии в микрорайонах Зарека и Ключевая

Оказались повреждены три высоковольтных кабеля, включая кабель Онежского судостроительного завода.

Напомним, в среду, 18 января, в 16.21 произошло прекращение электроснабжения на Зареке в результате отключения высоковольтных кабельных линий действием защит при коротком замыкании.

Благодаря оперативным действиям энергетиков ОРЭС-Петрозаводск потребители были переключены на резервные схемы электроснабжения в 18.37.

Уже в четверг, 19 января, сотрудники энергонадзора и электротехнической лаборатории сетевой организации, отыскивая место повреждения, обнаружили, что причиной выхода из строя кабельных линий 10 Кв послужило их механическое повреждение при производстве земляных работ работниками РЖД в районе ж/д переезда на ул. Ригачина, которые, по предварительной информации, проводили работы в охранной зоне путей по выравниванию полотна без согласования производства работ с сетевой организацией.

В результате оказались повреждены три высоковольтных кабеля, включая кабель Онежского судостроительного завода.

ОРЭС-Петрозаводск приступает к восстановлению поврежденных сетей с последующим предъявлением причиненного ущерба нарушителям.