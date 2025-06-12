Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию

Вице-премьер правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник подвела итоги экзаменов у одиннадцатиклассников.

Семь выпускников из Карелии набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом в своей соцсети сообщила вице-премьер правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Она рассказала, что высшего результата по физике добились 11-классники из Державинского и Университетского лицеев, лицея №13, гимназии №30 и школы №12 Петрозаводска.

– Пришли результаты экзаменов по обществознанию и физике – и они снова радуют. Карельские выпускники продолжают показывать блестящие результаты на ЕГЭ. Пополнение в ряду двухсотбалльников: Юлия Подольская, выпускница Державинского лицея, набрала 100 баллов по физике и русскому языку. Обществознание на 100 баллов в Карелии не написал никто, но Ульяна Кривощекова из лицея №13 подобралась очень близко – 98 баллов, – отметила Лариса Подсадник.

Также в числе стобалльников по физике – выпускник Державинского лицея Степан Мацола, Сергей Романчук из петрозаводской школа №12, выпускники Университетского лицея Екатерина Крамарова и Арсений Захаров, выпускник лицея №13 Станислав Никитин и Лев Иващенко из гимназия №30.