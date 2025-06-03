Стали известны результаты ЕГЭ по математике

В Минобразования Карелии подвели итоги одного из обязательных экзаменов у одиннадцатиклассников.

Единый экзамен по математике в Карелии сдавали 2954 выпускника. Большая часть выбрала базовый уровень (1677 человек), остальные — профильный (1277).

«Стобалльников пока нет, но есть еще резервный период сдачи экзаменов. Двое выпускников набрали 98 баллов. Они учатся в Петрозаводском президентском кадетском училище и в Университетском лицее», — рассказали «Столице на Онего» в ведомстве.



По данным Рособрнадзора, математику сдавали почти 306 тысяч выпускников. Средний балл по профильной математике — 62,05, что примерно на уровне прошлого года.

«Можно говорить, что математика — это прорыв года! В этом году сдавать профильную математику пришло на 30 тысяч участников больше, чем в прошлом году, их общее количество впервые превысило 300 тысяч. В целом более 60% участников получили результат выше 60 баллов, что свидетельствует об их готовности уверенно продолжить обучение в вузах на инженерных и IT специальностях. Таких абитуриентов по предварительным итогам в этом году более 184 тысяч, рост почти на 18 тысяч человек по сравнению с годом ранее», — рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В Карелии число сдающих профильную математику выросло незначительно. В прошлом году тест писали 1143 учащихся. В этом на 134 человека больше.