Поисковики рассказали, как в выходные искали пропавшую на Валааме прихожанку

В Карелии продолжаются поиски 36-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Простаковой, пропавшей на острове Валаам. Поисковой отряд «Лиза Алерт» рассказал о результатах поисков на выходных днях.
В минувшие выходные поисковые группы отработали достаточно большое количество задач, в том числе с применением БПЛА, рассказали «Столице на Онего» поисковики отряда «Лиза Алерт».
Сообщалось, что территория поиска разбита на участки. Пешие группы обследовали большую часть острова. Сложные и потенциально опасные участки (скалы, горные местности) в тёмное время суток не проверялись.
БПЛА совершали облёт акватории и береговой линии. Их данные, как и записи с навигаторов пеших групп, вносились в единую систему для анализа.
В результате масштабных поисков на острове Наталья Простакова все еще не найдена. Никаких новых версий и зацепок по данным на 9 февраля нет. Поиски будут продолжены, сообщили в отряде.
Напомним, 2 февраля, после службы в монастыре, Наталья Простакова пропала.
Более ранние поисковые операции с использованием БПЛА и прочесыванием местности не обнаружили следов. Одна из основных рабочих версий — провал под лёд.
Позднее появились фото с места поисков.
А мама пропавшей прихожанки на Валааме рассказала о её последних сообщениях.