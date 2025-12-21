Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

В Управлении ЗАГС республики рассказали о том, какими именами родители чаще всего называли своих малышей в 2025 году.

В 2025 году самыми популярными мужскими именами в Петрозаводске стали Александр (так родители назвали 52 малыша), Михаил (51), Артём (49), Марк (44) и Матвей (40). Об этом сообщает издание «КарелInform» со ссылкой на данные регионального управления ЗАГС.

Среди женских имён лидируют София (44), Анна (40), Есения (39), Полина (37) и Валерия (36).

Всего за этот год специалисты петрозаводского отделения ЗАГС зарегистрировали 2300 рождений.

Ранее мы писали, что в ноябре в стенах Республиканского перинатального центра им. К. А. Гуткина на свет появились 298 младенцев, а за первые девять месяцев 2025 года в Карелии родились 2544 ребёнка.