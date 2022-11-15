Стали известны самые востребованные профессии в Карелии

В республике гораздо больше, чем в среднем по стране, оказалась востребована профессия врача.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие профессии стали самыми востребованными в Карелии в 2022 году и сильно ли они отличаются от наиболее востребованных в России.

Самой востребованной в Карелии оказались профессии продавца-консультанта и продавца-кассира. Более чем в два раза по количеству вакансий продавцам уступили менеджеры по продажам и по работе с клиентами. Наконец, на третьем месте оказались водители.

Кроме того, в число востребованных профессий вошли профессии врача, упаковщика (комплектовщика), бухгалтера, слесаря (сантехника) и машиниста. При этом в России, к примеру, на 4 месте идет бухгалтер, а количество вакансий врачей заметно ниже.

А вот в списке самых массовых профессий менеджеры по продажам потеснили продавцов. На третьем месте оказались администраторы. Кроме того, обращает на себя внимание большое число резюме водителей, курьеров, бухгалтеров и секретарей.