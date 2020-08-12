Стали известны самые высокооплачиваемые массовые профессии

Барбер, стоматолог и замерщик стали самыми высокооплачиваемыми массовыми профессиями, говорится в результатах исследования аналитического центра портала "Авито.Работа".

В среднем по России барберы зарабатывают 67 тыс. рублей – за 6 лет их доход вырос на 47%. Стоматологи в среднем зарабатывают по 60,5 тыс. рублей в месяц – на 18% больше по сравнению с 2014 годом. Замерщики в строительных и мебельных компаниях заняли 3 место по уровню дохода – 60 тыс. рублей в месяц. Зарплата таких специалистов выросла за 6 лет на 16%.

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