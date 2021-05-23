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Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Новости. Политика
17:20, 24 Мая 2021
фото: коллаж © Столица на Онего

Правительство Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2020 год.

Самым богатым оказался Александр Чепик, первый заместитель главы Республики Карелия – премьер-министр правительства Карелии, с годовым доходом в 7,2 млн рублей (с учетом дохода от продажи легкового автомобиля).

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В собственности у премьер-министра правительства Карелии земельный участок в 1000,0 кв.м, а также земельный участок в 1424,0 кв.м (в долевой собственности 1/5).

Кроме того, Александр Чепик владеет жилым домом площадью 107,0 кв.м и квартирой (42,3 кв.м), а также половиной квартиры площадью 75,0 кв.м.

В собственности у первого заместителя главы Карелии автомобиль Toyota Land Cruiser.

Самые низкие доходы у министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Сергея Щебекина - 2,7 млн рублей. Он имеет в пользовании две квартиры - 102, 0 кв.м и 150,8 кв.м.

Также у него есть автомобиль Toyota Land Cruiser.

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Комментарии

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2021-05-24 17:31:40
Дело Корейко живёт...
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