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Стали известны сексуальные предпочтения жителей Карелии (18+)

Новости. Общество
17:15, 25 Октября 2021
фото: © videotoponline.ru

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Карелия попала на карту сексуальных предпочтений России, которую составляет айтишник Александр Гончаров на основании социологического исследования.

Александр Гончаров запустил исследовательский проект «Россия в постели». На основании социологического опроса он пытается структурировать сексуальные предпочтения россиян и составить "сексуальную карту" России.

IT-специалист Гончаров предложил россиянам старше 18 лет пройти опрос о сексуальных предпочтениях. На основе этих ответов построил графики и интерактивную карту.

Согласно предварительным результатам, в Мурманской области предпочитают кунилингус, на Алтае любят нижнее белье, а в Карелии – мастурбировать партнеру.

Данные на сайте все время обновляются. Например, ранее отмечалось, что популярным сексуальным предпочтением в Карелии являются игрушки для взрослых. Как сообщает tjournal.ru со ссылкой на Гончарова, в исследовании уже приняли участие более 20 тысяч человек. Закончить исследование о сексуальных предпочтениях планируется тогда, когда в опросе для взрослых примут участие более 25 тысяч респондентов.

Проходя опрос, участник может выбрать регион проживания. На основе этих данных выявляется самое популярное предпочтение в конкретном субъекте РФ.

«Цель проекта — рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных. Это даёт возможность узнать о сексуальной жизни на основе фактов, а не стереотипов. Тысячи россиян честно ответили на вопросы о своих сексуальных фантазиях, регулярности секса и на другие. А исследование предлагает открыто и без пошлости изучить эти данные», — отмечается на сайте «Россия в постели».

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Комментарии

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NEZITIC
2021-10-25 17:35:19
Столица пробила очередное днище
Саныч
2021-10-25 17:33:42
Счас Кир достопочтенный со своими наташками-бабульками нам всё объяснит)
Русский
2021-10-25 17:21:52
Предпочитаю айтишников. В армии, с полной выкладкой на маршброске.
Гость
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