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Стали известны шокирующие подробности ЧП с подростком, который лишился ноги после удара током в Петрозаводске

Новости. Происшествия
18:40, 02 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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 «Столица на Онего» узнала несколько версий случившегося и поговорила с отцом 14-летнего Демьяна, который чуть не погиб после страшной травмы.

Напомним, вечером 23 июня 14-летний Демьян гулял с друзьями и решил зайти в заброшенное здание на территории бывшего цветочного питомника комбината благоустройства на Лососинском шоссе. «Заброшка» оказалась действующим электротрансформатором. Школьник получил сильнейший удар током. Травмы были такие серьезные, что молодому человеку пришлось ампутировать ногу. Сейчас он проходит лечение в Москве.

Что же произошло на самом деле? Как стало возможно, что подростки легко смогли попасть в трансформаторную будку с высоким напряжением? Что не сходится в версиях о случившемся. Мы пообщались с источниками в силовых структурах, поговорили с отцом подростка, выяснили, кто отвечает за это опасное строение. Кроме того, съездили на место ЧП, чтобы выяснить, что там происходит сейчас. Смотрите также эксклюзивное видео сразу после ЧП.

Читайте расследование «Столицы на Онего»

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Расследование
Удар током, кома, потеря ноги: шокирующие подробности ЧП с подростком в Петрозаводске
«Столице на Онего» стали известны новые обстоятельства трагедии 23 июня. Мы также пообщалась с отцом 14-летнего Демьяна, который отправил нам ранее неопубликованные фото и видео с места происшествия.
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