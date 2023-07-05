Стали известны сроки открытия школы № 3 в Петрозаводске после капремонта

Об этом во время прямого эфира в рамках проекта «ЦУР объясняет» рассказали глава Карелии и министр образования.

Осенью 2024 года после капитального ремонта должна открыться третья школа Петрозаводска. Такие примерные сроки обозначили руководитель нашего региона Артур Парфенчиков и глава Минобразования Роман Голубев.



«По требованиям безопасности школу пришлось закрыть, на ее ремонт необходимо порядка полумиллиарда рублей, — рассказал во время прямого эфира Артур Парфенчиков. — Естественно, в нашем бюджете таких свободных денег нет. Но сейчас мы нашли первый транш, деньги городу перечислили, заключен контракт».



По словам министра Голубева, капремонт начали с кровли. Работы стоимостью 30 млн рублей выполняет подрядчик «Атриум+».







В целом, проект, который разработала компания «ТВК-инжиниринг», предусматривает капитальный ремонт здания с усилением несущих конструкций, полную замену инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.



«По кровле работы начались, дальше мы доведем дополнительно 188 млн рублей из республиканского бюджета, будем заключать контракты и на другие работы», — отметил министр образования республики.



По словам главы Карелии, ориентировочные сроки окончания работ — осень 2024 года.



«Надеемся, что в следующем году эту школу мы приведем в порядок, сделаем ее современной и безопасной», — отметил Парфенчиков.



Напомним, школу закрыли в начале прошлого года из-за трещин в несущих конструкциях.