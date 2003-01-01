Стали известны сроки завершения работ по благоустройству парка на Птицефабрике

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, когда в районе будет готово новое общественное пространство.
Работы по благоустройству парка «Удега» в петрозаводском районе Птицефабрика планируют завершить в конце декабря 2025 года, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Подрядчик заасфальтировал площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола. До конца ноября мы получим и установим всё необходимое спортивное оборудование, — рассказала она.
Кроме того, подрядчик также обязуется благоустроить в этом районе детскую площадку — в ближайшее время под неё будет организовано отдельное место.
— Параллельно идут работы по благоустройству сквера Жуковского в Сулажгоре. Здесь подрядчик приступил к планировке территории и будет готовить основание для детской площадки, — добавила мэр.
