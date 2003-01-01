Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

Глава города Инна Колыхматова рассказала, сколько дней осталось до окончания строительства нового пешеходного моста между Кукковкой и Древлянкой.
Строительство Курганского моста в Петрозаводске планируют завершить в ближайшие два-три дня, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Сейчас на объекте проводятся заключительные этапы: монтаж настила нового моста, установка наездных плит, устройство перильных ограждений и благоустройство прилегающей территории, — рассказала она.
Напомним, старый мост, соединявший спорткомплекс «Курган» и парк «Архиерейская дача», не подлежал ремонту из-за практически полностью разрушенных опор и фундамента. Демонтаж переправы начался 2 октября. В течение месяца горожане переходили реку Лососинку через ближайший Пригородный мост.