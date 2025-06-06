Стали известны страны-участницы музыкального конкурса «Интервидение-2025»

Названы имена четырех конкурсантов.

Организаторы международного песенного конкурса «Интервидение-2025» объявили полный список стран-участниц. Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС.

«Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. В конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Известны некоторые участники конкурса. Россию представит Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым. От Сербии выступят композитор Слободан Тркуля и группа Balkanopolis. Беларусь представит Анастасия Кравченко, а Кыргызстан — трио NOMAD. Остальные участники будут объявлены позже.

Конкурс возрождает традиции советского «Интервидения», впервые в современной России его провели в 2008 году в Сочи с участием 11 стран бывшего СССР.