Стали известны темы июльских планерных совещаний в администрации Петрозаводска

В администрации города утвердили темы открытых планерок, которые пройдут в июле.

По информации администрации Петрозаводска, в течение ближайшего месяца в мэрии обсудят вопросы профилактики правонарушений, реализации нацпроекта «Демография» и подготовки образовательных учреждений к учебному году.

Так, 12 июля темой планерного совещания станет организация работы субъектов системы профилактики правонарушений, направленной на предупреждение преступлений, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» в части строительства образовательных организаций на территории города станет темой городского совещания 19 июля.

А 26 июля в мэрии обсудят подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года.

Прямые трансляции совещаний будут доступны по ссылке, опубликованной на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и могут выноситься на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.