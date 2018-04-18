Стали известны три компании, которым присвоят знак качества "Сделано в Карелии"

АО "Корпорация развития Республики Карелия" приступило к выдаче сертификатов качества под брендом "Сделано в Карелии" компаниям, чья продукция соответствует установленным нормам.

Первыми обладателями знака станут ООО "Мама Карелия", выпускающее продукцию из трав, ягод и других дикоросов, группа компаний "Хлеба Карелии" и ООО "Алковорлд" - собственник ПЛВЗ "Петровский".

Подробнее читайте в материале издания "Вести Карелии".