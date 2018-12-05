Стали известны цены на авиарейсы "Победы" из Петрозаводска в Москву

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Авиакомпания "Победа" с 7 декабря начинает регулярные полеты Москва-Петрозаводск-Москва на самолете "Боинг-737" вместимостью 180 пассажиров.
В агентстве воздушных сообщений и аэропорту "Петрозаводск" рассказали, что полеты "Боинга" планируются четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
"Сейчас самые дешевые билеты мы продаем по 2 тысячи 384 рубля, – сообщила сотрудница агентства, – Самые дорогие – от десяти тысяч рублей и выше".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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