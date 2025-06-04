Стали известны цены на билеты в городской электричке в Петрозаводске

Открыта продажа билетов.
С 8 июня начнет ходить электричка между Петрозаводском, Кондопогой и Ладвой. Билеты можно купить заранее в железнодорожных кассах и приложении РЖД.
Стоимость проезда от Кондопоги до Ладвы составит 216 рублей. Такую же цену установили для поездки из Петрозаводска в Ладву.
Поездка между Петрозаводском и Кондопогой обойдется в 201 рубль. Проезд по Петрозаводску будет стоить 37 рублей.
Купить билеты можно тремя способами: в железнодорожных кассах, через мобильное приложение РЖД или прямо у контролеров-кассиров при посадке в поезд.
Напомним, ранее было опубликовано расписание новой городской электрички.
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