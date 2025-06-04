Стали известны цены на билеты в городской электричке в Петрозаводске

Открыта продажа билетов.

С 8 июня начнет ходить электричка между Петрозаводском, Кондопогой и Ладвой. Билеты можно купить заранее в железнодорожных кассах и приложении РЖД.

Стоимость проезда от Кондопоги до Ладвы составит 216 рублей. Такую же цену установили для поездки из Петрозаводска в Ладву.







Поездка между Петрозаводском и Кондопогой обойдется в 201 рубль. Проезд по Петрозаводску будет стоить 37 рублей.

Купить билеты можно тремя способами: в железнодорожных кассах, через мобильное приложение РЖД или прямо у контролеров-кассиров при посадке в поезд.

Напомним, ранее было опубликовано расписание новой городской электрички.