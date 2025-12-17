Стали известны цены на новогодние ели в Карелии

В Кареллесхозе рассказали о стоимости живых елей к Новому году.
Один метр живой ели к Новому году можно приобрести за 400 рублей, сообщили в Кареллесхозе.
Торговля хвойными растениями ведётся сразу в пяти хозяйствах республики:
1) Олонецком комбинированном участке (телефоны: 8 921-521-43-04; (8142) 78-67-73);
2) Суоярвском лесопитомнике (телефон: 8 921 469-57-27);
3) Приладожском лесопитомнике (телефон: 8 906 272-91-50);
4) Костомукшском лесопитомнике (телефон: 8 921 528-31-11);
5) Лесном семеноводческом центре «Вилга» (телефон: 8 911 424-96-45).
— В Сегежском районе у учреждения нет лесопитомников. Приобрести ель можно на ёлочных базарах, у арендаторов лесных участков, ведущих заготовку древесины. Информацию о продаже елей у арендаторов лесных участков можно получить в органах местного самоуправления или центральных лесничествах районов, — добавили в Кареллесхозе.
Напомним, согласно действующему законодательству, выдача порубочных билетов в Карелии не предусмотрена. За незаконную рубку новогодних елей россиянам грозит не только административная, но и уголовная ответственность.
Размер административных штрафов для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.