Стали известны цены на открывшейся в центре Петрозаводска ярмарке

На осенней ярмарке продукты можно купить оптом и в розницу.

На площади Кирова открылась традиционная осенняя ярмарка. Местные производители выставили на продажу мед, картошку, капусту, ягоды, мясо, рыбу и грибы. Товар продают оптом и в розницу, пишет «МК в Карелии».

«Если говорить о ценах, то, например, картошку можно купить за 30 рублей килограмм, а капусту за 35, литр клюквы предлагают за 300 рублей, а вот килограмм клубники обойдется уже в 800, есть зелень – от 50 до 100 рублей, а также мед как за 250, так и за 1,5 тысячи – все зависит от масштаба запросов», - пишет издание.

Сколько на ярмарке стоит мясо и за каким товаром покупатели выстраиваются в очереди, читайте здесь.