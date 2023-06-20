Стали известны цены на платное обучение в университете Петрозаводска

Стартовала приемная кампания, но бюджетных мест всем не хватит.

Во вторник, 20 июня, стартовала приемная кампания в Петрозаводском университете.



Все абитуриенты надеются поступить на бюджетное место, но на всех их не хватит.



В случае, если не получится поучиться за государственный счет, остается платное обучение.



Самым дорогим направлением в ПетрГУ стал дизайн (графический дизайн). Во сколько он обойдется, а также цены на другие специальности, узнал проект «Жизнь и кошелек».