Стали известны цены на платное обучение в университете Петрозаводска

Стартовала приемная кампания, но бюджетных мест всем не хватит.
Во вторник, 20 июня, стартовала приемная кампания в Петрозаводском университете.
Все абитуриенты надеются поступить на бюджетное место, но на всех их не хватит.
В случае, если не получится поучиться за государственный счет, остается платное обучение.
Самым дорогим направлением в ПетрГУ стал дизайн (графический дизайн). Во сколько он обойдется, а также цены на другие специальности, узнал проект «Жизнь и кошелек».
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