Стали известны цены на новогодние ели в Петрозаводске

23 декабря в Петрозаводске стартовали продажи живых елей. «Столица на Онего» посетила одну из точек и посмотрела цены.
В Петрозаводске сегодня, 23 декабря, открылись две точки по продаже елок. Одна - на улице Фролова, 10. На второй — возле дома № 4 на улице Маршала Мерецкова — побывал корреспондент «Столицы на Онего». Там расположился прилавок с вечнозелёными.
Новогодние ели представлены в разной ценовой категории в зависимости от размеров:
— до 1 метра — 2400 рублей.
— от 1 метра до 1.5 — 3600 рублей.
— от 1.5 метра до 2 метров — 4800 рублей.
— от 2 метров до 2.5 метров — 6000 рублей.
В наличии есть «лапки» — ветви ели. Они стоят от 200 до 300 рублей.
Как мы сообщали ранее, продажа елей организована также в крупных торговых сетях Петрозаводска: в строительном гипермаркете «Лемана Про» и гипермаркете «Лента».
— в «Лемана Про» обыкновенная ель высотой до 2 метров стоит от 1111 до 1555 рублей. Можно приобрести пихту в ценовой палитре от 7 до 9 тысяч рублей.
— в «Ленте» ель срезанная от 150 до 200 см продается с ценником в 1699 рублей, а пихта той же высоты обойдется в 4999 рублей.
Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку.