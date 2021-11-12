Стали известны условия возврата денег туристам за отмененные из-за пандемии коронавируса туры

Исполнение обязательств по отменным турам перенесли до 31 декабря 2022 года.

Как сообщает Lenta.ru, о проекте постановления правительства сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры смогут перенести исполнение обязательств по турам только в те страны, которые либо ограничили авиасообщение с Россией, либо ввели запрет на въезд туристов — список государств определит Ростуризм. При этом туроператор должен предложить путешественнику равнозначный турпродукт.

Тем не менее, вернуть деньги за несостоявшийся тур можно в нескольких случаях: если туроператор вовремя не уведомит путешественника о прекращении ограничительных обстоятельств в стране или в случае отказа от равнозначного продукта и желания клиента расторгнуть договор. Новый крайний срок уплаты сумм — 31 декабря 2022 года.

Туроператор имеет право не компенсировать стоимость авиаперевозки, которая была включена в путевку, если авиакомпания отложила исполнение обязательств до 2023 года.