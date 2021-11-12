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Стали известны условия возврата денег туристам за отмененные из-за пандемии коронавируса туры

Новости. Общество
16:59, 21 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com

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Исполнение обязательств по отменным турам перенесли до 31 декабря 2022 года.

Как сообщает Lenta.ru, о проекте постановления правительства сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры смогут перенести исполнение обязательств по турам только в те страны, которые либо ограничили авиасообщение с Россией, либо ввели запрет на въезд туристов — список государств определит Ростуризм. При этом туроператор должен предложить путешественнику равнозначный турпродукт.

Тем не менее, вернуть деньги за несостоявшийся тур можно в нескольких случаях: если туроператор вовремя не уведомит путешественника о прекращении ограничительных обстоятельств в стране или в случае отказа от равнозначного продукта и желания клиента расторгнуть договор. Новый крайний срок уплаты сумм — 31 декабря 2022 года.

Туроператор имеет право не компенсировать стоимость авиаперевозки, которая была включена в путевку, если авиакомпания отложила исполнение обязательств до 2023 года.

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Комментарии

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кир
2021-12-21 17:50:25
Пофиг, мы дома сидим. У нас другая проблема. Баллы, набранные в "Пятерке" не превращают в деньги. Афера или системный сбой. Кот рекомендовал выбросить их карту и жить по-старому. Так и сделаю.)))
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