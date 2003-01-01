Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

Следователями проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Новые подробности вчерашнего ЧП с пятью пострадавшими в Онежском озере рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. В частности, стало появилась версия, почему судно наехало на деревья. Так, по предварительным данным ведомства, 6 января 2026 года в акватории Онежского озера Медвежьегорского района в Республике Карелия перевернулось судно, на борту которого находились трое туристов из Санкт-Петербурга — две женщины и мужчина (ранее сообщалось о пяти туристах). Авария произошла в результате отрыва троса газа и наезда на кромку береговой линии. Судно оказывало платные услуги по перевозке пассажиров. Судоводитель и пассажиры получили телесные повреждения, им показывается необходимая медицинская помощь.

По факту опрокидывания маломерного судна с пассажирами на борту проводится процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках которых устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Напомним, это уже второй инцидент с судном на воздушной подушке в Заонежье в этом году. Еще одно судно сгорело в деревне Кондобережская. Там, к счастью, никто не пострадал.