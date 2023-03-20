Стали ли дороги Петрозаводска безопаснее и менее загружены после введения ограничений? (ОПРОС)

На одной из центральных улиц столицы Карелии запретили остановку автомобилей, повысить безопасность для пешеходов и водителей.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на то, что в районе домов №3 и №6 по улице Дзержинского появились дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками.

В городской ГИБДД напомнили, что за нарушение требований этого знака предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация машины на специализированную стоянку.

Ранее движение грузовых автомобилей было запрещено на участке автодороги в микрорайоне Древлянка. Также в марте на Березовой аллее было организовано одностороннее движение.

Изменения дорожного движения в нашем городе происходят с завидной регулярностью, и, по словам ГИБДД, они призваны повысить безопасность для пешеходов и водителей и снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали.

Как вы считаете, стали ли дороги Петрозаводска безопаснее и менее загружены после введения ограничений?

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