Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии

Глава МИД Финляндии рассказал, когда страна ограничит въезд для российских туристов.

В данный момент Финляндия не намерена ограничивать въезд для российских туристов через сухопутную границу. Это может произойти лишь в одном случае — если подобное решение будет принято на уровне Еврокомиссии. Об этом 7 сентября заявил глава МИД Финляндии.

Как пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на финские СМИ, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна уже значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. И дальше важно решать визовый вопрос уже на уровне ЕС.

Тем временем Латвия, Литва и Эстония достигли соглашения о том, чтобы на региональном уровне перестать пускать россиян по любому «шенгену» через границы России и Белоруссии. Ограничение может заработать в ближайшее время.