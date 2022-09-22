Стало известно, будут ли призывать женщин из Карелии для участия в спецоперации на Украине

Военком Карелии Андрей Артемьев пояснил, подлежат ли частичной мобилизации женщины.
«По мобилизации женщины могут быть призваны. Тем не менее, в Республике Карелия мы этого делать не предполагаем», - заявил военный комиссар республики в интервью телеканалу «Сампо ТВ 360».
Ранее Андрей Артемьев перечислил категории граждан, которые не подлежат мобилизации.
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