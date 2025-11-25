Стало известно, будут ли в России вводить уголовную статью за тунеядство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ждёт неработающих россиян.

Уголовную ответственность за тунеядство для неработающих граждан в России вводить не будут, однако для этой категории населения небходимо разработать особый механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), цитирует «Московский комсомолец» председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

— Справедливость должна быть в обществе. Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать. Не хочешь работать — твоё право. Есть возможность жить за счёт других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдём для этой категории механизм участия в системе ОМС, — заявила она.

По словам парламентария, «неработающими» считаются россияне, которые «ездят на «Мерседесах», имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят налоги». Дети же, пенсионеры, студенты, граждане с инвалидностью и домохозяйки в их число не входят.

— Эти люди выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо — то, что за них платят региональные бюджеты, — добавила Матвиенко.

Напомним, ранее российский военный корреспондент Александр Сладков предложил ввести уголовную ответственность за тунеядство, отметив, что безделие — «это зло для русского народа».