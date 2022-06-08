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Стало известно, чем завершилась субботняя погоня на улицах Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:27, 20 Июня 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Нарушитель, пытавшийся уехать от патрульной машины, снес ограждения на Чапаева, врезался в стену дома и был задержан при попытке к бегству.

Как сообщили в МВД Карелии, погоня, развернувшаяся на Перевалке 18 июня, завершилась поимкой нарушителя. Кроме того, вскрылись другие подробности инцидента.

Напомним, в субботу в Петрозаводске патруль ГИБДД устроил погоню за автомобилем, водитель которого нарушил П. Д. Часть погони попала на камеры наружного видеонаблюдения. Как писали в пабликах, водитель сумел уйти от погони и спрятаться в кустах.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности инцидента. Инспекторы ДПС получили сообщение о пьяном водителе и в районе улицы Черняховского начали преследование. Водитель пытался уйти от погони, но на пересечении улиц Фурманова и Чапаева не справился с управлением, снес дорожные ограждения и въехал в стену дома. Мужчина бросил автомобиль и бежал от полицейских, но далеко ему уйти не удалось, и он был пойман.

Выяснилось, что 37-летний петрозаводчанин действительно был пьян. Кроме того, у него не было прав, а автомобиль был угнан. Перед происшествием мужчина выпивал в салоне этого же авто с хозяином машины, а потом проводил пьяного автовладельца домой отсыпаться и вернулся к автомобилю. Оставленный в замке зажигания ключ не оставил сомнений — петрозаводчанин решил прокатиться на чужом автомобиле.

Теперь в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант был арестован.

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