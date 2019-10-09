Названо количество постоянно испытывающих стресс россиян

Число жителей России, находящихся в постоянном стрессе, подсчитали эксперты.

Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019. Об этом передает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ. При этом, по данным опроса, только 12% россиян обращаются за помощью к психологу.

"За последние девять лет на 11% увеличилась доля россиян, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко (29% в 2010 году и 40% в 2019 году). Также с 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами. При этом доля россиян, испытывающих стресс часто, изменилась незначительно (15% в 2010 году и 17% в 2019 году), а тех, кто пребывает в нем постоянно, - увеличилась с 3% до 8%", - говорится в материалах исследования.

Часто или постоянно со стрессами сталкиваются преимущественно женщины или молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Опрошенные же мужчины, напротив, отмечают, что испытывают стресс или сталкиваются с какими-либо неприятностями редко или практически никогда. "Относительно стратегий выхода из стрессовых ситуаций россияне делятся на две группы: тех, кто преимущественно обращается за помощью (58%), и тех, кто предпочитает искать выход из ситуации самостоятельно, без чьей-либо помощи (42%)", - отмечается в тексте.

Бороться со стрессом россияне стараются с помощью самоуспокоения (9% опрошенных), использования успокоительных средств (7%), занятий спортом или сменой обстановки (по 6%). Каждый 20-й опрошенный справляется со стрессом посредством алкоголя, работы или обсуждения ситуации с близкими людьми. Примерно те же способы россияне порекомендовали бы и своим друзьям, если бы те оказались в стрессовой ситуации, отмечает ВЦИОМ.

Опрос также показывает, что к профессиональному психологу обращались только 12% респондентов и 88% не имели такого опыта, среди них преимущественно мужчины (92%) и люди в возрасте старше 60 лет (90%).

"При семейных проблемах треть россиян обратились бы за советом или помощью к родственникам или родителям (33%), а каждый пятый - к супругу/любимому человеку (21%). Столько же предпочли бы обратиться к друзьям (21%). Еще 5% обратились бы к психологу, столько же - к священнослужителю (5%), - говорится в сообщении. - При стрессе, нервозности каждый четвертый обратился бы к супругу или любимому человеку (23%), каждый пятый - к родственникам или родителям (18%), каждый десятый - к друзьям (13%). К психологу в такой ситуации уже обратился бы каждый десятый (10%), к священнослужителю - 3%".

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.