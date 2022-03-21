Стало известно число потерянных Россией из-за санкций самолетов

В Минтрансе назвали число самолетов, потерянных из-за санкций.

Российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолетов. Такое число во вторник, 22 марта, назвал глава Минтранса Виталий Савельев, передает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, авиаперевозчики страны лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом.