890x80
Реклама
Жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай (ФОТО)
21.03.2022 14:47
Правительство Карелии назвало отрасли, где из-за санкций могут появиться риски сокращения рабочих
21.03.2022 15:35
Четырехполосную дорогу обещают построить на Древлянке в Петрозаводске
21.03.2022 16:57

Стало известно число потерянных Россией из-за санкций самолетов

Новости. Общество
13:12, 22 Марта 2022
фото: © pxhere.com

Новости партнеров

В Минтрансе назвали число самолетов, потерянных из-за санкций.

Российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолетов. Такое число во вторник, 22 марта, назвал глава Минтранса Виталий Савельев, передает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, авиаперевозчики страны лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима

Аналитика

Сегодня 13:16
Капитал
Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу выстоять в условиях санкций
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия для поддержки бизнеса в условиях санкций разработал новые льготные программы, расширил возможности предоставления поручительств и кредитных каникул.
По 5 килограммов в одни руки
21.03.2022 19:00
Деревянное проголосовало «Za Победу»
21.03.2022 13:45
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
21.03.2022 11:08
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»