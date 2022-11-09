Стало известно число россиян, выехавших в Европу в 2022 году

В ЕС раскрыли данные о поездках россиян в Европу до и после начала мобилизации.

В январе–сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян, следует из статистики, которую в начале ноября предоставило РБК агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Сентябрь за прошедший с начала года период оказался на втором месте по числу поездок из России в Европу наземными маршрутами: за месяц на территорию ЕС въехали 263,7 тыс. россиян. Пик поездок пришелся на традиционный месяц летних отпусков — август: тогда через сухопутные границы в Евросоюз въехали 308,7 тыс. россиян.

Популярность наземных маршрутов для въезда в Европу у россиян выросла в 2022 году, после того как в феврале ЕС в ответ на военную операцию на Украине закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, а Росавиация ввела ответные ограничения на полеты в Россию для европейских перевозчиков.

С января по июнь в Европу через сухопутные границы въезжали в среднем около 124 тыс. граждан России в месяц, следует из данных Frontex. Всплеск потока был после начала военной операции на Украине: в марте сухопутные границы ближайших к России европейских стран пересекли 140,7 тыс. человек. Во второй половине лета и начале осени количество поездок в ЕС выросло еще заметнее: в июле–сентябре туда выезжали в среднем 275 тыс. россиян в месяц.

После того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, количество россиян, выезжающих в ЕС, увеличилось. На тот момент на границах соседних с Россией европейских государств пропускали уже не всех обладателей шенгенских виз: 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с туристическим Шенгеном. Финляндия присоединилась к запрету 30 сентября.

За первую неделю мобилизации, с 19 по 25 сентября, в ЕС, по данным Frontex, въехали 66 тыс. граждан России — на 30% больше, чем неделей ранее. ФТС сообщала об очередях из автомобилей, образовавшихся на границе с Финляндией. Большинство въезжали через погранпункты на границе с Финляндией и Эстонией (в Финляндию, в частности, прибыли около 30 тыс. граждан России). На следующей неделе, с 26 сентября по 2 октября, поток был чуть ниже — 55 тыс. человек (на 20% меньше, чем неделей ранее), из них через Финляндию въехали более 29 тыс. человек.

Одновременно с ростом числа выезжавших в Европу россиян росло и количество тех, кто возвращался оттуда наземными маршрутами, следует из данных Frontex. Если с января по июнь территорию ЕС каждый месяц покидали в среднем около 85,9 тыс. граждан России, то за июль–сентябрь в среднем выезжали 233,3 тыс. В пиковый месяц август европейскую территорию покинули 297,1 тыс. российских граждан. Всего же за период с января по сентябрь из ЕС выехали 1,21 млн россиян, уточняет Frontex. Разница между числом въехавших и выехавших составляет около 355 тыс. человек.

Пограничную статистику на въезд и выезд необходимо интерпретировать предельно аккуратно, призывает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Люди могли менять способы передвижения на въезд и выезд, и нет никаких гарантий, что пассажиры, въехавшие сухопутным путем, выехали теми же самыми маршрутами и видами транспорта», — отмечает Чудиновских.